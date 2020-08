Casagrande revela episódio surpreendente envolvendo Fausto Silva

Walter Casagrande desabafou ao vivo durante o Encontro desta quinta-feira (13) e recordou a época em que recebeu alta da clínica de reabilitação, em 2011, e aceitou o convite de Fausto Silva para o seu programa. No Domingão, ele foi surpreendido por uma declaração dos filhos.

“Quando eu tive alta, fui ao programa do Faustão, e teve o depoimento dos meus filhos. Aquilo me chocou, porque foi ali que vi que as pessoas sofreram, ficaram com raiva do meu comportamento. Mas eu também não fui ao encontro, não forcei [uma reaproximação], eles queriam ver a minha mudança, e não era com palavras que eu ia recuperar ninguém, era com atitudes”, contou.

O comentarista afirmou que saiu em busca dos amigos e do trabalho após a reabilitação. “Recuperei todos os meus relacionamentos, da família, amigos, dentro da Globo também, pois tiveram que ver se eu estava bem, se não recaía”, disse.

Casagrande ressaltou a luta não só com as drogas, mas também com a bebida. “Fui entender isso em 2015, quando eu me internei sozinho e fiquei sete meses para entender que a bebida baixa a crítica. O cara que é dependente químico, logo que baixa a crítica já pensa em um ‘tirinho’ de cocaína. Aí, cai a casa, porque o dependente químico não cai devagar, ele cai para onde ele estava”, explicou.

O ídolo do Corinthians emocionou quando lembrou o momento em que percebeu que estava livre do vício, na Copa de 2018, quando trabalhou totalmente sóbrio: “Foi o momento que bateu na minha cara que eu tinha me recuperado, tinha chegado à sobriedade, que estava tão longe de mim por tantos anos. Nunca imaginei viver o momento que vivo hoje”.