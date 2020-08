Casillas anuncia fim da carreira através das redes sociais

Nesta terça-feira, o goleiro Iker Casillas anunciou sua aposentadoria do futebol. O arqueiro defendeu o Porto nesta temporada, mas fez a maior parte de sua carreira no Real Madrid. Os dois clubes se pronunciaram agradecendo e parabenizando o jogador por sua trajetória no esporte. O atleta não entra em campo desde maio de 2019, quando sofreu um ataque cardíaco, que o afastou dos gramados.

Aos 39 anos, o espanhol já havia anunciado sua intenção de parar no final da temporada 2019/2020 e confirmou a decisão após os títulos conquistados pelo Porto. Em suas redes sociais, o atleta escreveu: “O importante é o caminho que você percorre e as pessoas que o acompanham, não o destino para onde ele o leva, porque isso com trabalho e esforço vem sozinho e acho que posso dizer, sem hesitar, que esse foi o caminho e o destino dos sonhos”.

O agora ex-jogador não confirmou ainda o que fará após a aposentadoria, mas já sabe que terá sempre as portas abertas no Porto e no Real Madrid, que o chamou de melhor goleiro da história do clube e do país. Casillas tem em seu currículo três títulos da Liga dos Campeões, uma Copa do Mundo, cinco Campeonatos Espanhóis, um Português, entre outras muitas taças conquistadas ao longo de 22 anos de carreira.