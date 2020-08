Catia Fonseca estreia na TV paga com terceiro programa no Grupo Bandeirantes

Catia Fonseca tem sido muito requisitada dentro do Grupo Bandeirantes. Prova disso é que, após o seu Melhor da Tarde na Band, canal aberto, e o programa na Rádio Bandeirantes, a apresentadora vai ganhar agora uma atração na TV fechada.

Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, o canal pago Terra Viva, dedicado ao mundo agro, exibirá o novo projeto de Cátia. A atração será gravada e exibida três vezes por semana, indo ao ar sempre nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, às 13h.

Na atração, Catia vai receber representantes e líderes do agronegócio para que cozinhem e divulguem suas produções. A ideia é inserir o universo do agro no dia a dia de quem ainda não está tão familiarizado com o tema, tão importante para o país, através de uma linguagem mais coloquial.

Catia deve ainda fazer os grandes empresários do setor a colocar a mão na massa e preparar os mais diversos pratos. Cabe salientar que, no ano passado, segundo o IBGE, o PIB (Produto Interno Bruto) do setor cresceu 1,3%, totalizando cerca de R$ 400 bilhões de reais.

Com isso, Catia Fonseca acumula sua terceira ocupação dentro do grupo Bandeirantes, que se valeu da proposta de unificação de suas empresas e a colocou a frente de Do Bom e do Melhor, que ela agora apresenta aos sábados, ao vivo, nas Rádios Bandeirantes (FM 90,9 e AM 840), das 10h às 12h, além do seu vespertino diário Melhor da Tarde, no ar desde 2017, às 14h.