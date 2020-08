Cauã Reymond toma atitude inesperada para ajudar profissionais sem trabalho

Cauã Reymond deixou seus seguidores encantados com uma atitude nobre na tarde desta terça-feira (11), ao aceitar fazer parte de mais uma edição da série Duetos Digitais.

Trata-se de um projeto promovido pelo Coletivo FilmaRio, por meio do Instagram @filma.rio, no qual Cauã contou com a missão de entrevistar o diretor Afonso Poyart.

Foi com ele que o galã da Globo trabalhou na série Ilha de Ferro e falou sobre os rumos do audiovisual pós-pandemia, além de contribuir para o bem estar de profissionais desempregados.

A live tinha como objetivo principal arrecadar doações para a campanha de distribuição de cestas básicas para os técnicos do audiovisual que estão enfrentando dificuldades financeiras.

Desde o início da quarentena, muitos deles estão parados, sem exercer suas funções, e a primeira fase da campanha já ajudou 447 famílias, de acordo com o jornal Extra.

Em recente entrevista à jornalista Mônica Salgado, Mariana Goldfarb, esposa do ator, falou dos desafios de casal com em meio à quarentena.

Ela explicou que nesse momento de isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus, os dois têm procurado ao máximo fazer as atividades dentro de casa.

“Cauã lava banheiro direto aqui em casa, estava até com dor nas costas. Não é nem obrigação, é compartilhar, é parceria“, revelou.

Confira: