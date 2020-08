CBF confirma remarcação de jogos do Brasileiro de times envolvidos em decisões estaduais

Com os estaduais afunilando em suas fases finais e o Campeonato Brasileiro de 2020 prestes a começar no próximo sábado, a Confederação Brasileira de Futebol mostrou-se flexivel com relação às datas possivelmente conflitantes.

No caso do Campeonato Paulista, a final entre Corinthians e Palmeiras já tem datas definidas, com a ida na próxima quarta-feira e a volta no sábado, dia em que começa o Brasileiro. Ambos estavam com suas estreias marcadas para domingo.

O Palmeiras enfrentaria o Vasco, enquanto o Corinthians pegaria o Atlético-GO.

Outros campeonatos como o Mineiro e Gaúcho ainda não têm a decisão definida, muito menos as datas certas. Em Minas Gerais e Rio Grande do Sul, as semifinais terminarão na quarta-feira.

A CBF anunciou que irá remarcar os jogos dos times envolvidos nas decisões estaduais e irá anunciar em breve a data.

Veja abaixo o comunicado da CBF:

A CBF informa que vai remarcar os jogos dos clubes da Série A do Brasileirão Assaí 2020 que coincidam com a data base da partida definidora do título de seus respectivos campeonatos estaduais. As novas datas serão oportunamente divulgadas pela Diretoria de Competições.