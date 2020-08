Ceará: 180 escolas e instituições de ensino superior encerraram atividades

“Os alunos do ensino superior estão inseguros em relação às suas matrículas, e os professores começam a se preocupar com a formação dos futuros profissionais, uma vez que não podem oportunizar aulas práticas aos estudantes”, lista.

Andréa menciona que o Governo do Estado já possui condições de autorizar a retomada das aulas presenciais nas escolas do ensino básico e do superior, e que a negativa a esse retorno acarreta grandes impactos no setor, como a inadimplência.

A presidente da entidade enfatiza que o sindicato buscará, junto ao Governo do Estado, solucionar um problema que é de toda a sociedade, buscando estar respaldado pela ciência e por especialistas no assunto.

“Faz-se necessária a retomada das aulas presenciais e a faremos com responsabilidade. Segundo pesquisas internas, aproximadamente metade dos pais desejam e contam pela retomada urgente das aulas presenciais, pois se sentem prejudicados. As escolas continuarão em constante diálogo com os pais e nos comprometemos a solicitar uma data oficial da retomada, pois entendemos a educação como um direito fundamental”, conclui. *As informações são do G1 do Ceará.