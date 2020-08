Ceará defende vantagem nunca revertida para fazer de Guto o segundo bicampeão

O Ceará vai a campo nesta terça-feira para sacramentar o título da Copa do Nordeste. Em vantagem sobre o Bahia, o Vozão venceu por 3 a 1 no fim de semana e pode até perder por um gol que leva o troféu para casa.

A partida entre alvinegros e tricolores acontece às 21h30 (de Brasília), em Pituaçu, com transmissão da FOX Sports e acompanhamento em tempo real com vídeos do ESPN.com.br.

A vantagem adquirida na primeira partida só faz aumentar o favoritismo cearense, já que nunca um time perdeu o título depois de abrir dois gols de diferença na abertura da final.

Isso já aconteceu duas vezes com o Vitória, em 1997 e 1999, uma com o Bahia, em 2002, e outra com o Sport, em 2014. Em todas, quem venceu por dois gols de diferença acabou campeão.

Guto Ferreira no comando do Ceará contra o Fortaleza em 2020

Se o Ceará mantiver o retrospecto, vai fazer de Guto Ferreira o segundo técnico a ganhar dois títulos da Copa do Nordeste. Até hoje, em 16 edições, apenas Arturzinho é bicampeão: em 1997 pelo Vitória e 1998 no comando do América-RN.

Guto Ferreira venceu a competição há três anos, pelo Bahia, justamente o rival que tentará derrotar nesta terça-feira.

Outros treinadores de carreira importante no futebol brasileiro foram campeões uma vez, casos de Ricardo Gomes (1999 no Vitória), Celso Roth (2000 no Sport), Evaristo de Macedo (2001 no Bahia) e Joel Santana (2003 no Vitória).