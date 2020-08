Ceará vence Bahia e é bicampeão invicto da Copa do Nordeste

O Ceará é campeão invicto da Copa do Nordeste! Nesta terça-feira, o Vozão venceu o Bahia por 1 a 0, em Pituaçu, e faturou o troféu com um placar agregado de 4 a 1, já que havia batido o rival por 3 a 1 no duelo de ida.

O “gol do título” foi anotado pelo centroavante Cléber, que também havia deixado sua marca na partida de ida.

Este é o 2º título do Alvinegro na história da Copa do Nordeste (o outro foi em 2015), e também é a 2ª vez que o time de Fortaleza é campeão sem sofrer uma derrota sequer.

O Tricolor, por sua vez, amargou o vice pela 5ª vez, um recorde absoluto no torneio.

Em campo, o Bahia começou a partida em busca de um gol rápido, que poderia mudar a maré da partida.

Não à toa, o Esquadrão arriscou várias vezes de longa distância, chegando até a exigir defesa complicada de Fernando Prass em dois tempos.

No entanto, conforme o tempo foi passando o Ceará controlou bem a partida e segurou a pressão, levado o duelo no 0 a 0 para o intervalo.

No 2º tempo, o técnico Roger Machado deu all in: tirou João Pedro e Lucas Fonseca e colocou Nino Paraíba e Clayson, ficando com apenas um zagueiro em campo.

O que o treinador tricolor não esperava era que uma chuva fortíssima começasse a cair, atrapalhando bastante o toque de bola de sua equipe.

Do outro lado, Guto Ferreira arrumou seu time para contra-atacar de forma mortal, foi num bote rápido que veio o gol fatal.

Aos 15 minutos, Bruno Pacheco escapou em velocidade pela esquerda e cruzou à meia-altura para a pequena área. Totalmente livre, Cléber não perdoou e só empurrou para as redes.

O Bahia sentiu muito o gol. A equipe de Salvador até tentou encontrar forças para reagir, mas foi presa fácil para a marcação cearense.

E, sem grandes dificuldades, o Vozão segurou o 1 a 0 até o final e soltou o grito de “é campeão!”.

Cléber comemora após marcar para o Ceará sobre o Bahia Gazeta Press

Bahia 0 x 1 Ceará

GOLS: Ceará: Cléber

BAHIA: Anderson; João Pedro (Nino Paraíba), Lucas Fonseca (Clayson), Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Flávio e Rodriguinho; Rossi (Marco Antônio), Élber e Fernandão Técnico: Roger Machado

CEARÁ: Fernando Prass; Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio e Bruno Pacheco (Alyson); William Oliveira, Fabinho, Vinícius (Rafael Sóbis) e Fernando Sobral; Leandro Carvalho (Mateus Gonçalves) e Cléber (Bergson) Técnico: Guto Ferreira

2º gol de Cléber em 5 jogos pelo Ceará na temporada

2º título do Ceará na Copa do Nordeste

O Ceará teve 0 derrotas na Copa do Nordeste

2ª vez que o Ceará é campeão invicto da Copa do Nordeste

2º título de Copa do Nordeste do técnico Guto Ferreira

3º título do Estado do Ceará na Copa do Nordeste

5ª vez que o Bahia é vice-campeão da Copa do Nordeste

2º vice do Bahia nos últimos 3 anos de Copa do Nordeste

Próximos jogos

As equipes voltam a campo pelas finais estaduais.

Quarta-feira, 05/08, 21h30*, Atlético Alagoinhas x Bahia

Ceará x Fortaleza**

*horário de Brasília

**ainda sem dia e horário definidos