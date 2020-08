Ceará vira sobre o Bahia e sai na frente pelo título da Copa do Nordeste

Ceará saiu atrás, mas empatou ainda no primeiro tempo e chegou à virada na etapa final

O Ceará está em vantagem na briga pelo título da Copa do Nordeste. Neste sábado, o Vozão venceu o Bahia de virada pelo placar de 3 a 1 no Estádio de Pituaçu, em Salvador, pelo jogo de ida da final. Fernando Sobral, Cléber e Mateus Gonçalves marcaram para a equipe alvinegra, enquanto Fernandão fez para o Tricolor de Aço.

O Bahia abriu o marcador aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Flávio roubou a bola de Fabinho e achou Fernandão, que chegou batendo dentro da área e mandou para as redes. Contudo, a alegria do Tricolor durou pouco, já que o Ceará empatou apenas dois minutos depois. Fernando Sobral ficou com a sobra após falha da defesa adversária e completou para o gol.

A virada alvinegra veio aos 11 minutos do segundo tempo. Depois de boa troca de passes do Vozão desde o lado esquerdo, a bola chegou na direita com Samuel Xavier, que fez o cruzamento para Cléber. O atacante cabeceou firme para deixar os cearenses na frente.

E aos 28 minutos, Mateus Gonçalves recebeu dentro da área após tiro de meta de Fernando Prass, cortou para o meio e bateu para o fundo das redes, fechando o placar e assegurando a vitória do Ceará. O lance foi confirmado após revisão do árbitro de vídeo.

Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), novamente no Estádio de Pituaçu. O Bahia precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para a disputa de pênaltis. Já o Ceará pode até perder por um tento.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 3 X 1 BAHIA

Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA)

Data: 1º de agosto de 2020, sábado

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Wagner Reway

Assistentes: Oberto da Silva Santos e Kildenn Tadeu Morais de Lucena

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Cartões amarelos: Fabinho, Charles (Ceará); Gregore, Élber, Daniel (Bahia)

Gols: Fernando Sobral, aos 27 minutos do primeiro tempo; Cléber, aos 11 minutos do segundo tempo; Mateus Gonçalves, aos 28 minutos do segundo tempo (Ceará); Fernandão, aos 25 minutos do primeiro tempo (Bahia)

CEARÁ: Fernando Prass; Samuel Xavier (Eduardo), Klaus, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho (William Oliveira), Charles, Fernando Sobral, Vinícius (Rafael Sobis) e Leandro Carvalho (Mateus Gonçalves); Cléber (Lima).

Técnico: Guto Ferreira

BAHIA: Anderson; João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore (Daniel), Flávio e Rodriguinho (Saldanha); Élber, Fernandão e Clayson (Rossi).

Técnico: Roger Machado