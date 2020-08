Celular Realme V5 tem tela de 90 Hz e 5G por R$ 1,1 mil

A empresa chinesa Realme apresentou recentemente o celular Realme V5 5G, que promete ser um grande competidor no mercado de celulares voltados ao custo-benefício. O dispositivo conta com tecnologias como 5G e tela de 90 Hz por um preço bastante atraente: 1.499 yuan, cerca de R$ 1.140 em conversão direta para a nossa moeda.

O novo celular da marca foi apresentado na China e vem equipado com processador Dimensity 720, modelo intermediário da MediaTek que traz suporte para 5G. A tela de 90 Hz também conta com 6,5” e resolução Full HD+.

O leitor de digitais do Realme V5 5G está localizado na lateral do celularFonte: Realme

O Realme V5 5G possui câmera primária de 48 MP, que vem acompanhada de uma solução secundária de 8 MP e dois módulos com 2 MP, para fotos Macro e com profundidade. O dispositivo também conta com um buraco na tela para guardar o sensor de selfies com 16 MP.

Bateria potente e até 8 GB de RAM

Além de surpreender na tela e conexão, o aparelho não economiza na bateria. O novo smartphone da Realme é alimentado por uma fonte de 5.000 mAh, que suporta recarga rápida de 30W com a tecnologia SuperDart.

O celular será vendido nas cores cinza, verde e azulFonte: Realme

As especificações do Realme V5 5G também incluem 128 GB de armazenamento, com suporte para cartão microSD e duas opções de memória. O aparelho será vendido com versões de 6 GB e 8 GB de RAM.

A Realme começará a vender o V5 5G na China em 7 de agosto. Enquanto a versão com 6 GB de RAM custará 1.499 yuan, cerca de R$ 1.140 em conversão direta, o modelo de 8 GB estará disponível por 1.899 yuan, aproximadamente R$ 1.440.

A empresa ainda não revelou preço e data de lançamento para o produto em outros países. A tendência é que o Realme V5 5G seja lançado na Índia futuramente, visto que o local é um dos principais mercados da fabricante chinesa.