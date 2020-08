Celulares OnePlus recebem PUBG Mobile em 90 Hz antecipadamente

A OnePlus fechou uma parceria bastante peculiar com o jogo de celular PUBG Mobile: durante um mês, os smartphones mais potentes da marca serão os únicos no mundo a rodar o jogo com frequência de 90 Hz.

A novidade estará disponível a partir de hoje (6) para os celulares das linhas OnePlus 8 e 7T, além do modelo OnePlus 7 Pro. A exclusividade temporária acabará em 7 de setembro, quando a frequência mais alta será liberada para dispositivos feitos por outras empresas.

O modo de 90 Hz em PUBG Mobile será exclusivo da OnePlus até setembroFonte: OnePlus

A exclusividade temporária de PUBG Mobile vale globalmente, com exceção de China, Japão e Coreia do Sul. Os países são conhecidos por terem um cenário competitivo do game, o que possivelmente motivou a Tencent a liberar os 90 Hz de maneira mais abrangente.

A versão chinesa de PUBG Mobile, que se chama Game for Peace, já conta com suporte para telas de 90 Hz. A edição global do game, por outro lado, ainda funcionava somente com a taxa de quadros travada em 60 frames por segundo.

Limites técnicos

A limitação técnica de PUBG Mobile está ligada com a otimização do game, já que muitos aparelhos Android contam com telas de 90 Hz e 120 Hz atualmente. Jogos como Fortnite, por exemplo, trazem suporte para frequências mais altas, mas também possuem otimizações para garantir uma experiência fluída no celular.

O modo de 90 Hz pode ser ativado nas configurações de PUBG MobileFonte: XDA Developers

Para garantir uma taxa de quadros estável em 90 Hz, o jogo da Epic Games diminui e trava a qualidade das texturas do mapa. Com isso, os usuários podem aproveitar uma jogabilidade mais fluída, mas precisam lidar com o mapa renderizado em baixa qualidade em certos pontos.

Como é possível ver na imagem acima, as configurações de PUBG Mobile também recomendam que o usuário diminua a qualidade para garantir uma melhor experiência em 90 Hz. Ao que tudo indica, o jogador pode alterar a qualidade visual, mas terá que lidar com o aquecimento do dispositivo.