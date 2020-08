CEO do TikTok, Kevin Mayer, deixa o cargo após três meses

Durou apenas três meses a passagem de Kevin Mayer como CEO do TikTok. Contratado em maio de 2020, o executivo anunciou internamente nesta quinta-feira (27) que está deixando o cargo por causa da atual pressão política sofrida pela plataforma.

Nas últimas semanas, enquanto o ambiente político mudou radicalmente, eu refleti significativamente em o que as mudanças corporativas estruturais vão exigir, e o que isso significa para o papel global que aceitei participar. (…) Contra esse pano de fundo e enquanto esperamos alcançar uma resolução rapidamente, é com pesar que gostaria de avisar a todos vocês que eu decidi deixar a companhia”, diz o comunicado obtido pela CNN.

A chegada de Mayer ao cargo foi considerada uma surpresa. Afinal, ele era um dos responsáveis pelos serviços de streaming da Disney, inclusive encabeçando o lançamento e a expansão do Disney+. No momento da contratação, ele se mostrou empolgado em explorar o potencial do TikTok em áreas como música e jogos.

Panela de pressão

O ambiente político turbulento citado pelo agora ex-CEO envolve principalmente o possível banimento do TikTok nos Estados Unidos. O presidente do país, Donald Trump, assinou uma ordem que proíbe negociações da rede social com empresas norte-americanas e marcou para a metade de setembro de 2020 o prazo para que ela entre em vigor.

Em resposta, o TikTok processou o governo dos EUA. Por outro lado, negociações estão em andamento para vender a divisão norte-americana ou global da rede social — tendo Microsoft, Oracle e até o Twitter como as principais interessadas.