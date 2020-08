Após o empate sem gols entre Corinthians e Palmeiras na noite de quarta-feira, o ex-goleiro Marcos utilizou as redes sociais para ironizar a arbitragem. O ídolo do Alviverde também aproveitou para criticar o desempenho ofensivo do time de Vanderlei Luxemburgo.

Marcos comparou uma falta cometida por Jô em cima de Gustavo Gómez com o lance que gerou polêmica no jogo entre Corinthians e Mirassol, quando Juninho pisou no tornozelo de Carlos e foi expulso, deixando o Alvinegro com um jogador a mais.

“Ahh, se o Jô jogasse no Mirassol”, questionou Marcos, que também aproveitou para ironizar a atuação do árbitro de vídeo: “Certeza que era o Andrés no VAR”.

Ver essa foto no Instagram Nem falo nada, veja ibagens, diria Datena, certeza que era o Andrés no VAR 😂😂😂 Uma publicação compartilhada por MARCOS R S REIS (@marcosgoleiro_12) em 5 de Ago, 2020 às 8:36 PDT

As críticas do ex-jogador não se limitaram à arbitragem. Marcos também definiu a primeira partida da final do Paulista como um “jogo feio” e exigiu mais finalizações dos atacantes do Palmeiras: “Como vamos ganhar sem dar um chute no gol?”.

A definição do Campeonato Paulista ocorre no próximo sábado. A partida decisiva entre Palmeiras e Corinthians ocorre às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque.