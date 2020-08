Cesar Menotti diverte fãs ao defender entregador vítima de racismo

Quem esteve atento nas redes sociais nos últimos dias, certamente soube de um episódio em que um entregador sofreu ofensas racistas de um cliente, no interior paulista. Cesar Menotti repercutiu o caso, porém conseguiu levar a situação para um lado bem humorado.

O ocorrido se deu em Valinhos (SP), quando o entregador Matheus Pires atrasou a entrega de comida, num famoso aplicativo de delivery. O solicitante chamou o jovem negro de “lixo” e “semianalfabeto“, além de dizer que ele tinha inveja das famílias que moravam no condomínio de luxo e de sua pele branca.

Muitos internautas revoltados com o racismo que viralizou em vídeo detonaram o homem que cometeu tal ato, que também se chama Mateus. Um deles escreveu o seguinte: “Gordo maltratando entregador de comida. A que ponto chegamos“.

Fazendo alusão ao fato dele também estar acima do peso, Cesar Menotti disparou: “Ele não maltratou porque é gordo, maltratou porque é mau-caráter, que fique claro. Um gordo raiz jamais maltrata alguém, ainda mais sendo um entregador de comida“. A mensagem no Twitter foi republicada por quase 30 mil internautas.

“Você é um craque! Sabe colocar uma pitada de humor e dar todo o recado necessário com relação a esse caso bizarro! Parabéns“, respondeu um seguidor do cantor. Uma seguidora mostrou identificação e se divertiu com o tweet: “Concordo! Nós, gordos, não maltratamos entregadores de comida. Ainda mais que, a chegada deles em nossas casas, é uma das horas mais felizes do dia“.



Confira: