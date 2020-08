César Menotti e Fabiano não perdoam e ironizam shortinho de Gusttavo Lima

O shortinho utilizado por Gusttavo Lima em live no último final de semana ainda rende muitos comentários. A dupla César Menotti e Fabiano decidiu divertir a web ao compartilhar um meme vestindo a peça.

Os sertanejos postaram uma montagem vestindo o mesmo look para divulgar a sua própria live, que acontece no próximo domingo (9). Inclusive, a brincadeira foi aprovada por Andressa Suita, mulher de Gusttavo Lima, que deixou uma série de emojis gargalhando nos comentários.

O shortinho colado do cantor também deu o que falar entre anônimos. No Twitter, por exemplo, muitos fãs do sertanejo se divertiram com o short escolhido para a apresentação da vez, que foi ambientada em Pernambuco, e também contou com a presença de outros artistas, como Wallas Arrais, Matheus & Kauan e Raí Saia Rodada.

“Vaquinha pra comprar um short do tamanho certo pro Gusttavo Lima”, comentou um usuário da rede social. “Do crente ao ateu, ninguém explica esse short do Gusttavo Lima que parece com o do Jacaré do É o Tchan”, divertiu-se outro.

“Gusttavo Lima com o short do Samuel”, afirmou um terceiro internauta, referindo-se a um dos filhos do cantor com Andressa Suita.