César Menotti tira sarro de namoro “iôiô” de Maiara e Fernando Zor

O relacionamento “iôiô” entre Maiara e Fernando Zor tem se tornado piada entre anônimos e até famosos. Após eles reatarem o namoro pela sexta vez, César Menotti, que fez uma live com Fabiano, neste final de semana, brincou com a situação.

“Um beijo pra Maiara e Fernando, que voltaram pela sexta vez. A hora que vocês voltarem pela décima vez, a gente faz uma live em sua homenagem”, divertiu-se o sertanejo.

Fabiano, então, acrescentou o seu parceiro de dupla sertanejo e afirmou que eles não vão chegar nessa marca: “Não, eles não vão terminar mais, não”.

Além da brincadeira com Maiara e Fernando, a transmissão dos sertanejos também chamou a atenção após César Menotti aparecer com um shortinho parecido com o que foi usado por Gusttavo Lima em sua live, na semana anterior.

O músico vem divertindo seus seguidores e gerando memes durante essa quarentena, por causa da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista ao jornal Extra, ele falou sobre a repercussão: “Não sei dizer exatamente porque viralizaram, foi uma surpresa para mim também! Mas acredito que as pessoas se identificaram por eu fazer piada de mim mesmo”.