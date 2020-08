César Tralli leva coberta para estúdio da Globo para se proteger do frio

A comentada frente fria que acometeu os estados do sul e sudeste do Brasil desde esta sexta-feira (21) fez César Tralli tomar uma atitude drástica. O jornalista não se deu por satisfeito ao usar casacos e cachecol para se proteger da atmosfera gelada e mais amena e levou uma coberta para o estúdio do SP1.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador publicou uma foto sentado no chão e utilizando os acessórios. “Campanha do Agasalho. Ainda bem que tenho um chegado aqui que me emprestou uma ‘coberta’. Muito obrigado, Isaac”, escreveu na legenda da publicação.

O líder do telejornal da hora do almoço de São Paulo aproveitou para comentar sobre a frente fria que chegou a São Paulo: “Que sexta gelada é essa em São Paulo? Jesus amado”, reclamou ele.

Nos comentários, a esposa de Tralli Ticiane Pinheiro, brincou: “Eu te esquento, amor”, prometeu a famosa. “Essa foto aquece nossos corações”, comentou o repórter Márcio Gomes.