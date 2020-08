César Tralli surpreende e ironiza convite do vice-presidente a DiCaprio

César Tralli decidiu brincar com um convite feito pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), a Leonardo DiCaprio, que tem sido um crítico ao Governo Bolsonaro por causa das atitudes em relação à Amazônia.

Na última semana, por exemplo, o astro norte-americano publicou um texto com críticas a Jair Bolsonaro (sem partido) e ao desmatamento na Amazônia. Mourão, então, ironizou e chamou o famoso para conhecer a floresta.

“Eu gostaria de convidar o nosso mais recente crítico, o nosso ator Leonardo DiCaprio, para ir comigo aqui a São Gabriel da Cachoeira para fazermos uma marcha de oito horas pela selva entre o aeroporto de São Gabriel e a estrada de Cucuí. Ele (…) entenderá melhor como funcionam as coisas nessa imensa região”, disse o vice-presidente, em pronunciamento no Fórum Mundial Amazônia +21.

Na GloboNews, nesta quarta-feira (19), Fernando Gabeira e César Tralli comentaram sobre o convite do vice. Para o comentarista, DiCaprio tem mais possibilidades de confiar mais em dados científicos do que no encontro com Mourão.

“Eu acho que o Leonardo DiCaprio, por mais que ele respeite o vice-presidente Hamilton Mourão, e até o admire no dia em que vier a conhecê-lo, vai acreditar mais nos documentos da Nasa. A tendência é essa: você acreditar mais nos documentos científicos do país que acompanha isso de uma forma bem clara do que em um vice-presidente que faz um convite desses”, afirmou Gabeira.

“Agora, eu acho que o Mourão realmente tem uma expectativa de que alguém faça uma marcha com ele, e que seja uma marcha mundialmente documentada. Mas eu acredito que não vai ser dessa (vez)”, acrescentou o comentarista.

O apresentador, então, ironizou: “Eu estou desconfiado que o Mourão é fã do DiCaprio, e (o convite) é um pretexto para conhecê-lo. Ele não precisa olhar só os dados da Nasa, ele pode olhar os dados do Inpe”.