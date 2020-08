Chadwick Boseman, ator de ‘Pantera Negra’, morre aos 42 anos

Na noite desta sexta-feira (28), foi confirmada a morte do ator Chadwick Boseman, intérprete do personagem Pantera Negra no Universo Cinematográfico da Marvel. Chadwick lutava há quatro anos contra um câncer de cólon.

“É com imensurável pesar que confirmamos a morte de Chadwick Boseman. Chadwick foi diagnosticado com câncer de colo de estágio 3 em 2016, e lutou contra ele nestes últimos quatro anos conforme progrediu para estágio 4”, publicou a família do ator em seu perfil no Twitter.

Em 2014, o ator também estrelou como James Brown em Get on Up, filme baseado na vida do artista James Brown.