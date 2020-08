Chave do carro no pulso? Tesla trabalha em smartwatch próprio

A Tesla, fabricante de carros elétricos liderada por Elon Musk, foi citada como coautora de um projeto de um smartwatch. A empresa que registrou o produto nos EUA se chama “Xplora” e é conhecida por fabricar relógios inteligentes para crianças.

O documento foi submetido ao FCC (uma espécie de Anatel gringa) para homologação, mas não cita muitos detalhes do relógio em si. Além da Tesla, A Xplora também cita a chinesa Balun Technology.

O pedido de homologação foi originalmente identificado pelo My Healthy Apple, que ainda revelou mais informações sobre o produto. Com isso, já sabemos que o relógio é identificado no momento como X5 Play, produto que possui inclusive uma versão “eSIM”, indicando a compatibilidade com redes 4G via chip virtual.

Trecho que cita a Tesla no pedido de homologação (Reprodução/myhealthyapple)Fonte: myhealthyapple

A parte mais interessante disso tudo é uma carta enviada ao FCC pela Xplora, na qual a empresa pede para a organização não divulgar detalhes do pedido de homologação e afirma o seguinte:

“Uma vez que este design é a base para futuros produtos tecnológicos serem desenvolvidos, a Tesla Motors Inc. considera que essa informação poderia beneficiar seus concorrentes…”

Isso dá a entender que, mesmo que o X5 Play não seja exatamente um produto com alguma integração com os carros da Tesla por ser um relógio para crianças, a empresa de Musk estaria desenvolvendo novidades a partir do seu design que poderiam sim serem integradas aos veículos de alguma maneira.

Existe também a possibilidade de a Tesla estar comprando ou já ter comprado a Xplora. Dessa forma, a empresa estaria simplesmente referindo sua nova proprietária em seus documentos de homologação, considerando que seu nome ou razão social poderia mudar nos próximos meses ou anos.

Pedido para não revelar design do produto homologado (Reprodução/myhealthyapple)

Caso a Tesla realmente entre no mercado de dispositivos vestíveis, é possível imaginar que a empresa esteja pensando em funcionalidades já presentes em seu app para o Apple Watch, por exemplo. Quem sabe, um possível relógio inteligente da marca funcionaria como chave para os Teslas ou mesmo como algum recurso que ajudaria a monitorar a atenção do motorista quando o Autopilot está ativado.



Fonte: Tecmundo