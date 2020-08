Chay Suede aparece com a filha em registro raro

Com um breve rompimento na história, Chay Suede e Laura Neiva estão juntos há aproximadamente 6 anos. O casal ganhou a primeira filha em dezembro de 2019 e a pequenina protagonizou esta pauta.

O ator, que costuma ser muito discreto em relação à sua vida pessoal, abriu uma exceção e compartilhou uma foto com Maria no colo. A bebê está prestes a completar 8 meses de vida e ficou com o pai em frente a lareira da casa onde moram.

A imagem foi compartilhada na ferramenta de Stories do Instagram na tarde dessa segunda-feira (10), portanto não pôde receber comentários. Chay, por falar nisso, só deixou duas únicas fotos com a herdeira na parte aberta da rede social, em janeiro e julho.

Laura Neiva, por sua vez, já tem mostrado a filha em mais oportunidades em seu perfil no site. A mais recente foi amamentando Maria, no Dia Mundial da Amamentação, quando disse o seguinte: “Não foi fácil, inclusive foi o maior desafio de toda essa minha jornada como mãe. A Amamentação pra mim não foi instintiva, tive que aprender, e ela também teve que aprender. Foi muito dolorido tanto fisicamente quanto emocionalmente, esse início, mas foi a melhor coisa que fiz“.

O registro mais recente de Chay Suede com a primogênita foi quando ele a levou para conhecer a natureza e foi fotografado pela amada. “Quinquinha do papai“, escreveu o galã, revelando o apelido da pequena.

Confira: