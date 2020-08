Chay Suede causa ao participar de videoclipe com Manu Gavassi e Laura Neiva

Como informado anteriormente, Manu Gavassi assumiu uma nova identidade por apenas alguns dias, mudou o visual e lançou uma música em parceria com Glória Groove. Tudo já estava maravilhosamente repercutindo, e Chay Suede entrou nessa história com Laura Neiva.

No videoclipe de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, a cantora ainda assumia a figura de Malu Gabatti — seu alterego — e deu vez a seu personagem ácido, impaciente, objetivo e provocador. Depois de falar sobre nudez, talento, relembrar o BBB 2020, querer incorporar uma “dança que viralize no Tik Tok”, Manu trouxe seu ex-namorado à cena.

“Tô procurando a Manu, ela me chamou para fazer o clipe“, surgiu Chay, enquanto Malu procurava o fotógrafo profissional, dentro do contexto da cena pré-clipe. Durante a música, Laura, com quem é casado, aparece como uma produtora e tira a camisa do ator, que sensualiza para as câmeras. O youtuber Raony Philips e o ator Maurício Destri também deram o ar da graça.

A interação virou asunto devido ao fato que Manu Gavassi foi namorada de Chay Suede e os dois terminaram em 2014, em meio a rumores de uma suposta traição do artista. Fãs da cantora, inclusive, apontam que a música Farsa teria sido uma indireta ao ex.

Um internauta divertiu-se com a situação: “Sim, a Manu Gavassi conseguiu colocar o ex dela sem camisa e com a atual esposa num clipe dela de uma música chamada ‘Deve ser horrível dormir sem mim’. Tem como não gostar dessa garota?“. O vídeo com a música chegou a aparecer em terceiro lugar “em alta” no YouTube e o videoclipe chegou a quase 200 mil visualizações em poucas horas.



Confira mais reações:

sim, a manu gavassi conseguiu colocar o ex dela chay suede sem camisa e com a atual esposa num clipe dela de uma música chamada “Deve ser horrível dormir sem mim” Aidksodikddiidd tem como não gostar dessa garota????? STREAM EM DEVE SER HORRÍVEL DORMIR SEM MIM pic.twitter.com/zUKlEf3NEK — 𝐞𝐯𝐚𝐧𝐬. | ICE CREAM 🍦🌵 (@jaonmiIIer) August 21, 2020

ver chay fazendo tamborzin tamborzin no clipe de MANU foi a melhor coisa de 2020 pic.twitter.com/yBOH0wxNZT — chanandler bong (@SalesJamille) August 21, 2020

o chay suede no clipe novo da manu gavassi eu não sei o que pensar sobre isso — deve ser horrivel dormir sem mim (@eaikirida) August 21, 2020

MANOELA KKKKKKKK VC COLOCOU O CHAY O CARA QUE TE TRAIU E A ESPOSA DELE NO CLIPE EU TE AMO MANU GAVASSI pic.twitter.com/WYn44c96gK — ana 🤡 (@aninhaafy) August 21, 2020

a Manu Gavassi convidou o ex dela ( O Chay Suede) que traiu ela e a mulher com quem ele a traiu e hoje é casado para participar do clipe dela,é esse o nivel de maturidade que eu quero chegar https://t.co/bMyHnBktXD — tainaparker (@tainsparker) August 21, 2020

Manu Gavassi colocou Chay e a Laura no clipe dela depois de vários rolês que envolveram os nomes deles, enquanto ela tava no BBB e ainda citou um trecho da música “Farsa” que ela fez pra ele. Eu to chocada, mas não surpresa que a tampinha é um gênio. #DeveSerHorrivelDormirSemMim pic.twitter.com/FbG1pIm7Re — alycia (@srtalycia_) August 21, 2020

EU AINDA NÃO ACREDITO QUE A MANU CHAMOU O CHAY PARA PARTICIPAR DO CLIPE DE “DEVE SER HORRÍVEL DORMIR SEM MIM.” KKKKKKKK pic.twitter.com/jPwd2KI290 — lucas (@ittsluc) August 21, 2020