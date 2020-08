Chico Pinheiro dá alfinetada em narrador da Globo após partida

Longe do Bom Dia Brasil, da Globo, desde o início da pandemia do novo coronavírus, Chico Pinheiro continua sendo um assíduo internauta. No Twitter, nesta quarta-feira (12), o jornalista aproveitou para cornetar o narrador Gustavo Villani.

Em rede social, o âncora comentou sobre a partida Atlético-MG x Corinthians e alfinetou o colega de emissora. “Galo 3, Corinthians 2. O Atlético chutou mais de 40 vezes ao gol, contra 7 do Corinthians“, iniciou o famoso.

“Além de mandar 2 bolas na trave e de 3 defesas milagrosas de Cássio. Sem falar de 2 gols anulados. E o Gustavo Villani encerra sua transmissão dizendo: ‘acabou o sofrimento dos atleticanos’”, completou o apresentador.

Chico Pinheiro ainda ironizou a declaração de Gustavo Villani, que narrou a partida pelo Premiere. “Quero viver sofrendo assim!!!”, disparou o global, criticando o comentário do narrador sobre um suposto “sofrimento” do clube mineiro.

Cabe lembrar que o veterano jornalista segue afastado da Globo por pertencer ao grupo de risco da Covid-19. O Bom Dia Brasil, por sua vez, continua sendo comandado apenas por Ana Paula Araújo.

