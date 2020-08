China encontra coronavírus em frango importado do Brasil

Um frango importado do Brasil infectado com o novo coronavírus foi detectado pela prefeitura de Shenzhen, na China. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (13) e divulgado pelo portal G1.

“O vírus Sars-CoV-2, responsável pela doença Covid-19, foi encontrado recentemente em uma amostra coletada da superfície de um lote de asas de frango congeladas importadas”, comunicou a Sede de Prevenção e Controle de Epidemias de Shenzhen.

Ainda de acordo com o comunicado chinês, as pessoas que tiveram contato com o frango contaminado realizaram o teste da Covid-19, mas todos os resultados foram negativos.

A exportação foi realizada pelo frigorífico Aurora, de Santa Catarina, que ainda não se manifestou a respeito do caso. Atualmente, o Brasil é o maior produtor de carne de frango, mas o caso pode representar uma queda nas exportações.