Chip do PS5 aparece na Anatel com Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6

Um componente do PlayStation 5 apareceu no banco de dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Recentemente, a Sony registrou um pedido de homologação no órgão para um chip de conexão sem fio que suporta Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Enquanto o nome do console não aparece na documentação, registros feitos anteriormente confirmam o chip em questão é um componente do console. O módulo que passou pela avaliação chama-se J20H100 e é fabricado pela chinesa Foxconn.

Chip do PS5 passou por homologação na AnatelFonte: Tecnoblog

A Sony já colocou o mesmo componente para homologação em locais como os Estados Unidos e Peru. A firma tentou manter sigilo sobre a finalidade do chip, mas a documentação revelou que o J20H100 será aplicado em um console.

Os documentos de homologação não revelam detalhes aprofundados sobre o PlayStation 5, mas garantem funcionamento com Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6 (802.11ax). A certificação também é um indicativo que o console pode estar próximo de ser lançado no Brasil.

O componente já passou por outras certificações anteriormenteFonte: Tecnoblog

Até agora, a Sony apenas disse que o PlayStation 5 chegará ao mercado até o fim do ano. Segundo especulações, o console possivelmente será lançado em novembro, mês em que o concorrente Xbox Series X fará sua estreia.

O PlayStation 5 será vendido em uma edição padrão e outra “Digital”, que não roda jogos em mídia física. Ambos os consoles trarão suporte para jogos em até 120 frames por segundo, resolução 8K e hardware atualizado. Os componentes do dispositivo incluem processador AMD Zen 2, GPU com a nova arquitetura RDNA 2 e SSD, que garante telas de carregamento mais rápidas.