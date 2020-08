Chris Flores opina sobre cantor polêmico e diz que ele pode vencer A Fazenda 2020

A Fazenda 2020 ainda nem estreou, mas já vem dando o que falar. A mais nova polêmica da vez envolve um dos participantes cotados para entrar no reality show: Biel. Chris Flores, então, comentou sobre a situação do artista e fez uma confissão.

“Capaz de vencer o reality”, disparou a jornalista, durante o Triturando, do SBT, desta quinta-feira (27). A famosa ainda soltou um suspiro profundo ao falar sobre o funkeiro.

Antes disso, a apresentadora do vespertino relatou a nova polêmica de Biel. “Ele está no alvo de polêmica de novo. O funkeiro foi acusado de dar calote no empresário e a briga parece não ter fim”, disparou Chris Flores.

Ela fez referência à notícia do vazamento de um áudio em que o próprio artista aparece afirmando que iria pagar todo o valor gasto pelo ex-empresário no investimento em sua carreira.

“Você já colocou dinheiro, está colocando dinheiro e eu vou correr atrás do investidor, mas não é uma certeza que eu vou conseguir pra já”, iniciou Biel para Eduardo Ferreira.

“A gente precisa do investimento da festa e do videoclipe pra já. Pra pagar flayer, a garota do clipe, meu voo, pegar meu apartamento logo, que é uma prioridade. Aí (no Brasil) vai ser o meu local de trabalho de agora em diante, eu preciso de um apartamento com vaga de carro”, completou.

O cantor ainda continuou: “Vou precisar de um carro, como você vai me ajudar com um carro? O carro que eu estava era alugado, que meu pai pegou pra mim. Eu preciso ter um carro, não tenho como ficar usando carro emprestado. Nem que seja alugado, mas tem que pagar, né? Então tem que ter um investimento pra isso também”.

Na sequência, o polêmico ainda pediu para que Ferreira fizesse as contas de quanto ele deve: “Vê o quanto você gastou, coloca tudo isso na ponta do papel até depois de ter pago a festa de aniversário e o lançamento do clipe, porque tudo isso você disse que consegue resolver. Assim que eu bater o martelo com o meu investidor, eu vou chegar em você e perguntar: gastou quanto? Oitenta mil?”.