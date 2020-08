Chris Hemsworth estrelará especial sobre tubarões, da Nat Geo

Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok) estrelará Shark Beach, programa especial da National Geographic sobre tubarão. De acordo com o The Hollywood Reporter, a atração será ambientada na Austrália e terá como objetivo retratar a importância dessa espécie no meio ambiente em sintonia com as atividades humanas.

No caso, o ator consultará biólogos marinhos, surfistas, conservacionistas e ativistas da causa para descobrir as razões por trás da ampliação do número de ataques do animal em sua terra natal nos últimos anos.

“Passei boa parte da minha vida perto ou no oceano, dividindo o mesmo espaço com tubarões, e recentemente há uma preocupação crescente em relação ao aumento de suas atividades. É crucial que a gente os reverencie e respeite. Nossos oceanos dependem desses predadores para um ecossistema de biodiversidade; no entanto, também precisamos aprender a nos proteger, e esse é o meu principal objetivo em Shark Beach [praia do país]”, comentou Hemsworth.

Chris Hemsworth terá um programa especial no Sharkfest 2021Fonte: National Geographic/Reprodução

Dessa forma, serão abordados temas como medidas preventivas, além de inovações tecnológicas para a proteção de tubarões e de pessoas. O ator participará da edição de 2021 do Sharkfest, parte da programação do canal com eventos dedicados ao assunto para também angariar doações para a proteção da espécie.

“O Sharkfest se tornou o ponto de partida para cientistas e cineastas que compartilham nossa paixão por tubarões e pela saúde dos oceanos do planeta. Com sucesso, também estamos atraindo celebridades líderes em seu poder de aumentar a conscientização e comportamento geral através de suas incríveis redes sociais”, disse Geoff Daniels, vice-presidente de entretenimento da National Geographic.

“É por isso que eu não poderia estar mais empolgado com Shark Beach e com nossa mais recente colaboração com Chris Hemsworth. Ele é um defensor destemido da natureza, com um compromisso comprovado com a conservação e tem uma disposição incomparável de fazer o que for necessário para ajudar a proteger os tubarões pelas próximas gerações”, completou.