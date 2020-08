Chrome terá atalho para Modo Anônimo na área de trabalho

De acordo com o 9To5Google, o Google Chrome está para estrear um atalho para o “Modo Anônimo” que ficará na área de trabalho. Atualmente, é possível abrir uma nova janela nesse tipo de navegação privada pressionando as teclas Ctrl+Shift+N, ou escolhendo a opção diretamente pelo menu geral do aplicativo.

O modo anônimo é útil por permitir uma navegação mais segura e privada, tanto na internet em si quanto em relação às pessoas que moram em um mesmo ambiente e possam, ocasionalmente, dividir o mesmo PC. Por meio da navegação privada, é possível fazer uma pesquisa sem que o mecanismo de buscas registre o termo em seu histórico pessoal. Adicionalmente, nenhum dado sobre a página é salvo no navegador, incluindo seu endereço, dados de login e senha, e atividades realizadas na página.

Agora, a versão de testes mais recente do Chromium para o Windows está exibindo duas modificações em seu código, que remetem para uma nova inclusão nas flags do navegador, como podemos perceber na imagem abaixo:

Nova entrada nas flags do Chromium denunciaram o novo recurso.Fonte: 9To5Google

A frase do meio diz: “Permite ao usuário criar um atalho para o modo anônimo na área de trabalho”. A mensagem é autoexplicativa e não requer ser testada para fazer sentido.

Aliás, o Chrome já permite criar atalhos na área de trabalho para diferentes perfis de usuários. Sendo assim, esse novo recurso, em teoria, é completamente viável.

Mais fácil para os leigos

O que não ficou claro é se o recurso será uma exclusividade do Chrome para Windows, ou se ele chegará primeiramente na plataforma da Microsoft e depois será lançado também para as versões Mac e Linux. Embora não seja difícil abrir uma nova janela no modo anônimo da forma como é feito hoje, um atalho na área de trabalho facilitaria bastante a adesão do recurso pelos usuários mais leigos.

Como dissemos, o novo recurso ainda está em fase de desenvolvimento, e está sendo testado no Chromium. Ele deve ser lançado para todos os usuários até a versão final do Chrome 87, em meados de novembro.