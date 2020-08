Cid Moreira pede ajuda a fãs para resolver problema inusitado

Cid Moreira hoje tem 92 anos de idade e está em atividade desde os 20, marcando seu nome na história por conta de seu profissionalismo e voz inconfundível. Apesar de toda história impecável, um erro foi encontrado nela e o veterano não deixou de comentar.

Primeiramente, o jornalista se mostrou imensamente agradecido ao notar as centenas de milhares de curtidas em suas publicações: “Compartilhei essa foto do meu Instagram com vocês para dizer da minha gratidão do retorno dos meus posts. Não são milhões como de muitos famosos, mas esses números são muito significativos para mim! São respostas expontânea aos meus comentários, ao nosso relacionamento com vocês”.

“Fazemos tudo aqui eu e a Fátima, do nosso jeito, com o intuito apenas de compartilhar vida, fé, alegrias, ansiedades, perspectivas, enfim, humanidade! A minha gratidão porque isso me estimula, da vida aos meus dias”, prosseguiu Cid, exaltando o casamento com Fátima Sampaio, que já dura 20 anos.

Agora partindo para o ponto inicial, Cid Moreira reparou que em sua biografia no site da Wikipedia o chamaram de Alcides — além de outras variações — sendo que ele nunca teve esse nome: “Bem, mudando de assunto, percebi numa pesquisa que fiz na internet, pois fico fuçando tudo, muito material como meu nome errado! As pessoas insistem em me chamar de Alcides, Alcebíades e outros do gênero! Mas é só Cid Moreira mesmo”.

Por fim, ele acenou o intuito de corrigir esse erro e pediu ajuda aos fãs: “O tal do Wikipedia está errado e eu não sei como consertar! Vocês sabem fazer isso! Meu nome está errado lá! Alguém consegue mudar pra mim? Abraço e bom dia pessoal”.

Confira: