Cinemas do Rio de Janeiro vão reabrir em 27 de agosto, diz CBN

Os cinemas da capital do Rio de Janeiro e de algumas outras regiões vão reabrir em 27 de agosto, segundo informações da secretaria de cultura estadual divulgadas pela rádio CBN.

Esses estabelecimentos estão fechados desde 14 de março, após decisões do prefeito da capital, Marcelo Crivella e do governador, Wilson Witzel. Em uma entrevista à rádio, o diretor do Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Estado do Rio de Janeiro, Gilberto Leal, afirmou que os governos municipais e estadual já estão cientes e concordaram sobre a data de reabertura.

Unsplash/Reprodução

“Nós estamos preparados e mantendo contato com a prefeitura e o governo do estado, que já entenderam como estamos organizados para receber os clientes e eles se sentirem seguros”, disse o diretor.

Como as imunizações contra a covid-19 ainda não aconteceram, os proprietários de cinemas traçaram um protocolo sanitário para evitar contaminações. Com isso, todas as salas serão higienizadas após cada sessão e as empresas vão priorizar a compra de ingressos pela internet. Além disso, nenhum cliente poderá entrar nas salas sem máscara.

Reabertura contraria OMS

Apesar das precauções, a reabertura vai na contramão das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) que já estabeleceu uma lista de critérios para a flexibilização do distanciamento social. Um desses requisitos é que a taxa de contágio esteja em queda.

No entanto, segundo um levantamento do Imperial College de Londres realizado recentemente, o Brasil continua com uma taxa de 1,5, considerada alta. Ainda é importante lembrar que o país segue como o segundo maior em número de casos totais e óbitos da covid-19.

Além disso, nesta terça-feira (11), a secretaria de saúde do estado do Rio de Janeiro divulgou o balanço mais recente da covid-19: 104 novas mortes e 2.547 novos casos da doença.