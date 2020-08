Ciro Gomes compara Luciano Huck a Tiririca e ataca candidatura do apresentador

Ciro Gomes (PDT) não segurou a crítica contra Luciano Huck. Possível candidato à presidência da República em 2022, o apresentador da Globo foi comparado ao comediante Tiririca durante sua participação no CNN 360º, de Daniela Lima e Carol Nogueira, na CNN Brasil.

“Eu preciso ajudar o povo brasileiro a entender do que se trata”, começou o ex-governador do Ceará. “Então vamos lá. Luciano Huck, por exemplo, também é um belo de um garoto, um belo apresentador de TV. O Tiririca é um belo de um palhaço, meu queridíssimo, eu admiro muito. Agora, estão prontos para serem presidente do Brasil? Esse é o requisito?”, questionou.

Ex-ministro da Justiça, Sergio Moro foi alvo de duas críticas do ex-ministro. “Juízes como Sergio Moro malversam a toga e imediatamente aceita ser ministro de um governo que foi beneficiado pela sentença que ele fez”, afirmou.

“Depois sai e se afirma militante da vida pública, com um discurso moralista. Tudo isso é uma deformação que transforma o Brasil numa grande Babel institucional e em uma república de bananas”, definiu o político.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi apontado como “charlatão”. “Está descrito no Código Penal: aquele civil que não tendo habilitação médica, clínica, para prescrever remédios, comete crimes. Ele está cometendo rigorosamente crimes”, acusou.

Confira: