Cissa Guimarães encanta ao comemorar data especial da neta caçula

Cissa Guimarães mostrou no último sábado (08), a sua alegria com o mêsversário de Aurora, sua neta que acabou de completar apenas sete meses de vida. A criança, que é filha de Thomaz Velho, foi registrada em cliques fofos, que foram postados no Instagram da avó coruja.

“Hoje Aurora faz 7 meses! Há 7 meses sou mais abençoada e feliz! Salve Aurora da minha vida, saúde meu amor! Toda Felicidade de todos os Universos para você! Te amo minha pequena imensa Aurora!”, declarou a apresentadora na legenda da publicação.

Nos comentários, o post de uma das líderes do É de Casa recebeu inúmeros elogios. “Parabéns Aurora”, felicitou Heloísa Pérrissé. “Fofura”, derreteu-se uma seguidora. “Viva princesa!”, comemorou outra. “Que fofura , que Deus abençoe e ilumine sempre a vida dela e todos vocês”, desejou mais uma.

Recentemente, a apresentadora sensibilizou a todos ao postar uma série de fotos e vídeos relembrando Rafael Mascarenhas, seu filho que foi atropelado e morto em julho de 2010. Rafael era fruto do relacionamento de Cissa com o saxofonista Raul Mascarenhas.

“10. Não, não é uma nota 10, mas bem que poderia ser. São 10 anos que você virou Anjo, Rafael. Portanto a nota é musical e infinita. Como o Amor que você nos ensinou e nos deixou de presente.E que nos une, tantas e tantos, muito mais que 10. 10 anos sem tua presença física, sem teu abraço, teu beijo, tua música, lindaaaaaa! Isso dói, como dói“, começou Cissa Guimarães.

Na sequência, ela também trouxe uma mensagem póstuma para Rafael: “Mas a gratidão de termos este Anjo de Luz há 10 anos é muito maior. Porque você, filho, veio para unir as pessoas no amor! Minha dor é imensa, mas menor que minha gratidão por ser tua mãe e ter aprendido e recebido tanto Amor de você“.

“Até porque meu amor, sei que você é imenso demais para ser só meu. Há 10 anos você é nosso e só podemos agradecer por esta Sagrada Benção! Parabéns Anjo Rafael pelos seus 10 anos de Luz e Amor p nós! Salve Rafael! Todo amor da tua mãe“, finalizou Cissa, saudosa pelo ente que se foi.