City lança novo uniforme inspirado em canal industrial

Nas primeiras horas desta segunda-feira, o Manchester City divulgou seu novo uniforme número dois para a temporada 2020/2021.

Inspirado no canal de Bridgewater, famoso local para transporte de carvão por volta de 1760 e considerado o primeiro canal industrial para este fim no mundo, a camisa tem a cor preta, com detalhes em azul escuro e chumbo.

Outra referência do uniforme é Castlefield, um bairro calmo de Manchester que preserva ruínas da época de domínio romano por volta do ano 49.

O City ainda não confirmou quando o uniforme será estreado.