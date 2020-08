Claro dobra o número de queixas sobre serviço de banda larga NET

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou, nesta terça-feira (04), o balanço de queixas do primeiro semestre de 2020. A Claro recebeu quase o dobro de reclamações sobre seu serviço de banda larga NET. Apesar deste aumento, a TIM Live continua ostentando a pior colocação.

Com a pandemia, as pessoas têm ficado mais tempo em casa e consumido mais conteúdos e serviços pela internet. Esse aumento na demanda também gerou um aumento na quantidade de reclamações. Segundo a Anatel, as queixas sobre os serviços de banda larga fixa subiram 31,8% em comparação ao primeiro semestre de 2019.

No balanço divulgado pela agência, a Claro se destacou com 131,9 mil protocolos — quase o dobro em relação às 66,3 mil queixas contabilizadas no mesmo período do ano passado. Segundo a Anatel, a variação foi a maior entre as operadoras, chegando a 98,87%. Confira abaixo um quadro informativo sobre as cinco operadoras com maior Índice de Reclamação:

Tecnoblog/Reprodução

TIM Live com mais queixas

A métrica da Anatel indica o número de protocolos para cada 100 usuários — isso significa que quanto maior o IR, pior a avaliação do serviço. Apesar do mau desempenho da NET, a TIM Live permanece com o maior IR, mesmo registrando uma redução de 20,23% na comparação anual.

A Vivo teve aumento de 16,82%, enquanto a Oi registrou uma queda de 3,82%. As pequenas prestadoras, por sua vez, registraram uma alta de 92,01%. Todas essas informações estão disponíveis no painel público da Anatel, que também classifica as operadoras por região, além de pontuar as reclamações mais frequentes de cada serviço.



Fonte: Tecmundo