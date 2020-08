Claudia Leitte revela como se sente ao chegar aos 40 anos

Completando 40 anos de vida, Claudia Leitte revelou em um vídeo especial sobre como está se sentindo nesta sua nova fase. A cantora contou que a chegada da nova idade a fez sentir renovada.

“Estou achando o máximo! Supus que estaria mais cansada, pensando em me aposentar, mas é o contrário. Estou sentindo como se tivesse acabado de começar minha carreira. Estou com fome de gol, animada e feliz. Estou pronta”, afirmou ela em um vídeo especial para a revista Vogue que fez especialmente para comemorar a data.

A artista, porém, garantiu que a idade para ela não chega a ser uma questão. “Hoje, eu me sinto poderosa, forte e alegre e, daqui a 20 anos, me vejo gata, disposta e realizadíssima com tudo o que construí ao longo da minha trajetória; cercada de filhos e netos. Feliz.”

Dentre um dos seus maiores desejos que realizaria caso não fosse famosa, a loira confessou que tem vontade de se divertir na praia. “Eu iria para o Farol da Barra brincar com meus filhos. Vejo minhas amigas e um pessoal ali se divertindo e fico com vontade de ir”, confidenciou ela que consegue matar a vontade em destinos paradisíacos no exterior.

“Tenho muita vontade de ir à Grécia, nas ilhas gregas, num romance bem lua de mel, sem querer dar indireta [risos]”, indicou Claudia ao marido, que gravou o vídeo, que tem outro desejo: “Gostaria de ser atleta. Nadar. Eu nado bem, mas queria ter aquele tino de nadador”, revelou.

Confira: