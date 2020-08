Claudia Raia causa alvoroço ao revelar que seu primeiro beijo foi com outra mulher

Claudia Raia causou ao revelar que o seu primeiro beijo foi em uma outra mulher, porque queria treinar antes de beijar um rapaz de quem estava gostando. A revelação foi feita durante uma entrevista ao programa Cada Um No Seu Banheiro, comandado por Sabrina Sato.

Tudo começou quando Sabrina questionou como foi a primeira experiência da atriz. “Foi o Geraldinho, professor de capoeira da academia da minha mãe, fiquei treinando muito no espelho“, iniciou ela.

Em seguida, Claudia fez questão de explicar porque quis treinar com a menina: “Ai eu chamei, eu tinha uma amiga, que era a Cristina, superamiga minha, falei: ‘Vem cá, eu treinei muito no espelho. Agora eu preciso treinar com alguém, eu preciso treinar com você porque eu vou agarrar o Geraldinho’. Treinei horas com ela“.

Apesar da experiência, Claudia garantiu que a tal amiga foi a única mulher que beijou. “Só beijei ela de mulher na vida. Depois nunca mais beijei uma mulher“, garantiu.

E, falando em relacionamentos passados, a famosa relembrou um episódio difícil ao terminar um namoro. Pouca gente lembra, mas ela e Alexandre Frota foram casados entre 1986 e 1989. A relação, no entanto, não terminou muito bem. A atriz lembrou, inclusive, que foi nesta fase que protagonizou o único “barraco” de sua vida.

Também em conversa com Sabrina, a artista revelou sobre o momento em que perdeu a linha. A situação, segundo ela, aconteceu quando os dois estavam se separando definitivamente.

“Foi com o Alexandre Frota. Ele pediu a separação, mas nunca saía de casa. Daí joguei tudo dele na Lagoa [Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro] e ele foi obrigado a sair“, desabafou.