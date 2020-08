Claudia Raia dispensa maquiagem e exibe rosto ao natural

Em tempos de maquiagem e muito filtro nas redes sociais, Claudia Raia decidiu ir contra a maré nesta segunda-feira (24). Apesar de aparecer maquiada com frequência, a artista decidiu postar uma foto ao natural.

Nos Stories do Instagram, a atriz posou com os cabelos soltos, bem naturais, e sem nenhum produto de cobertura na face.

Apesar do registro ter sido postado na parte da plataforma que não permite comentários públicos, um fã clube compartilhou o clique, e Claudia recebeu muitos elogios.

“Ao natural“, legendou a página feita para a global. “Ainda continua linda”, afirmou uma seguidora. “Quando a pele é boa, não precisa de nada”, disse outra. “Linda de qualquer maneira”, escreveu uma terceira.

Ainda nesta segunda-feira, Claudia Raia fez outra postagem na rede social. Desta vez no feed, a famosa lamentou os dias sem a sua mãe. “E a semana começa cheia de saudades… do cheiro, das conversas, das risadas, do colo… tudo me lembra você mãezinha, te amo pra sempre”, escreveu.