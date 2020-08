Claudia Raia lembra barraco durante separação de Alexandre Frota

Pouca gente lembra, mas Claudia Raia e Alexandre Frota foram casados entre 1986 e 1989. A relação, no entanto, não terminou muito bem. A atriz lembrou, inclusive, que foi nesta fase que protagonizou o único “barraco” de sua vida.

Em conversa com Sabrina Sato, no canal do YouTube da apresentadora, a artista revelou sobre o momento em que perdeu a linha. A situação, segundo ela, aconteceu quando os dois estavam se separando definitivamente.

“Foi com o Alexandre Frota. Ele pediu a separação, mas nunca saia de casa. Daí joguei tudo dele na Lagoa [Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro] e ele foi obrigado a sair”, desabafou a famosa.

Claudia Raia ainda contou: “No dia que coloquei a coisas dele para fora, soube que ele deu uma festa no apart-hotel que estava. Me deu um ódio. Peguei meu carro, fui lá e quebrei o apart-hotel inteiro. Foi o único barraco que eu dei na vida”.

Ainda no vídeo, Sabrina Sato, então, elogiou a escolha do vestido de noiva da atriz, que confessou que não quis guardar o item. “Foi um casamento que tinha tudo para não dar certo e não deu”, disparou a convidada

Assista: