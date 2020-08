Claudia Raia posa ao lado dos filhos e agradece

Ao lado dos filhos Enzo Celulari e Sophia Raia, Claudia Raia posou para uma foto que foi postada no Instagram nesta sexta-feira (7).

No clique em que todos aparecem de branco, a atriz legendou: “Sexta-feira, dia de Oxalá. Dia de pedir paz e agradecer“.

Nos comentários, pessoas próximas e admiradores reagiram. Ary Fontoura e Regina Casé deixaram emojis carinhosos para os três. “Axé“, desejou Angélica. “Amo vocês“, afirmou Enzo, que aparece no registro.

“Família linda“, comentou um seguidor. “Deusa Raia e suas obras-primas“, brincou uma internauta. “Quanta beleza“, elogiou um terceiro.

Apaixonada pela família, recentemente a atriz também compartilhou uma foto ao lado do esposo Jarbas Homem de Melo. Na declaração, a atriz se derreteu: “Hoje começa seu segundo ato meu amor. E como eu sempre digo, o segundo ato é infinitamente melhor que o primeiro. Então entre e mergulhe de cabeça, as portas estão abertas , você está no auge da sua vida, da sua maturidade, do seu talento, pronto para colher o que plantou, e plantar mais e mais“.

“Eu estarei ao seu lado de mãos dadas com você incondicionalmente. Você é o meu lugar de amor e de paz! Que Deus te abençoe e te guarde, um lindo novo ciclo ! Eu te amo mais do que torresmo de pele de frango“, finalizou.

Confira: