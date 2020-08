Cleber aponta erro de Cauan após sertanejo sair da UTI

Cauan Máximo, que faz dupla com Cleber, foi diagnosticado com o novo coronavírus e desde o dia 12 de agosto estava internado no Hospital Anis Rassi, em Goiânia (GO). O sertanejo permanece na unidade, mas recebeu alta da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e seu parceiro musical comemorou a novidade.

Depois do polêmico vídeo em que Cauan debocha da Covid-19 na companhia de amigos, Cleber Máximo apontou — em vídeo publicado no Instagram — outro erro do cantor em comunicado: “Quero que vocês se cuidem! Não cometam o mesmo erro que meu parceiro, que demorou a procurar ajudar médica e com certeza isso fez toda diferença para que o Brasil inteiro sofresse junto”.

O sertanejo continuou a falar, só que agora comemorando o avanço da saúde do artista, em tom esperançoso pelo futuro: “Hoje é um dia muito feliz nessa luta que a gente da família Cleber e Cauan travou contra essa doença horrível. Meu sentimento é de gratidão a Deus e a todos vocês, pelo carinho por meu parceiro, pelos áudios com orações maravilhosas… É, com certeza, uma batalha que a gente vence; o Cauan saindo da UTI já é uma notícia maravilhosa, que a gente comemora, sim… Com muita fé e muita esperança”.

Os pais do cantor internado também foram infectados com o vírus e continuam internados, e Cleber também os citou: “A gente torce também pela recuperação mais rápida possível do João e da Shirley. Estou muito animado e com muita esperança que essa história vai acabar bem, com todo mundo curado, com todo mundo festejando a vida”.

Cauan chegou a ficar com aproximadamente 70% do pulmão comprometido e, de acordo com comunicado oficial, esse ponto avançou e o comprometimento diminuiu para 50%, além da melhora na respiração.

Confira: