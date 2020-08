Cleo descobre aplicativo de paquera inusitado durante pandemia

Cleo revelou por meio de vídeos no Instagram que se rendeu ao mundo dos aplicativos de paquera. Ela contou aos fãs que baixou um “app maravilhoso” para “encontrar aquele boy ou mina” que passou pelo seu caminho em algum momento da vida.

No início, a atriz lembrou que nunca foi de sair. “Quem me conhece sabe que sou uma pessoa bem caseira. Me tornei porque já fui bem rolezera. Saudades!“, brincou. “Agora com a quarentena fica mais difícil conhecer novas pessoas. Como eu amo flertar e conhecer gente, baixei um app maravilhoso“, declarou.

Há dias, um desabafo da filha de Gloria Pires chamou atenção. Ela se defendeu das críticas e comentários maldosos por causa de suas plásticas. “Você não pode querer certas coisas como mulher e desejar chegar em certos lugares como mulher. É muita coisa alimentando esse nosso ‘auto ódio’. É só sair do padrão que você não pode mais existir?“, questionou.

“Você vê as mudanças das pessoas com você. É quase como se não te levassem mais a sério. Eu comecei a olhar mais para dentro. Foi uma nova forma de olhar para mim e ficar mais minha amiga. Descobri pessoas leais, que realmente me amam“, afirmou.

Cleo Pires não citou nomes, mas destacou que o preconceito também veio do seu campo de trabalho. “No meu trabalho, as pessoas ainda são muito preconceituosas. Novas marcas chegaram, e, claro, outras se afastaram. Roteiristas e diretores acharam que eu tinha ficado deformada de tantas plásticas e não quiseram mais trabalhar comigo“, disparou.