Cleo Pires abre o jogo sobre possibilidade de participar de reality

Sem papas na língua, segura do que fala e com muita atitude, Cleo agitaria qualquer reality show que participasse. Pensando nisso, os seguidores da artista quiseram saber se ela aceitaria o convite de algum programa do gênero.

Nos Stories do Instagram, a atriz respondeu: “Não vou dizer que sim e nem que não, porque existem milhares de formatos de reality, então acho que dependendo do formato, pode ser que sim”.

Na sequência de vídeos, Cleo explicou que não toparia um formato de atração que tivesse que ficar em confinamento.

“Por exemplo: Ficar confinada eu descarto. Primeiro que eu ia surtar na primeira semana, porque sou muito apegada à minha família, minha equipe, meus amigos. Não sei se eu ia conseguir não ter contato diário com essas pessoas. Essas que me ajudam a manter sã“, disse a cantora.

A filha de Glória Pires e Fábio Jr tem fica muito ativa no Instagram. Na rede social, ela tem conversado bastante com os seguidores através dos Stories e também respondendo comentários de fotos.

Recentemente, ela foi questionada se quer engravidar logo. “No momento esse não é o meu foco. Ser mãe é uma coisa muito séria, tem muita responsabilidade. A gente tem que estar bem preparada em vários aspectos. Isso não envolve só a questão financeira. Quem sabe nos próximos anos? Ou não?“, refletiu.