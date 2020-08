Cleo Pires esquece o aniversário da própria irmã e se justifica dizendo que são muitos

Cleo Pires esqueceu o aniversário da própria irmã, Tainá, filha de Fábio Jr., e se justificou em seu perfil no Instagram, explicando que tem muitos irmãos, tanto por parte de pai quanto de mãe.

“Gente, vocês sabem que eu tenho muitos irmãos, né? Infelizmente, neste ano e nesta quarentena louca, esqueci o aniversário de uma das minhas irmãs, que é a Tainá”, disparou nos Stories.

E ressaltou: “Mas a gente já se falou e ela me perdoou”. Em seguida, ela emendou com as felicitações de Kika, também de parte de pai, que completou mais um ano nesta sexta-feira (28).

“É aniversário da minha outra irmã, que está em São Paulo, a Kika, e eu queria deixar aqui um recado dizendo que eu te amo muito, irmã, e sinto muito a sua falta. Parabéns pelo seu dia”, disse Cleo.

A famosa vale lembrar, também tem Antonia, Ana e Bento como irmãos por parte de mãe, Gloria Pires, além de Tainá, Kika, Fiuk e Záion, todos filhos de Fábio Jr.

Dias atrás, Cleo usou a ferramenta Stories do seu Instagram para fazer um desabafo e perguntou se os seus fãs também enfrentam uma constante necessidade de buscar coisas novas, mesmo quando já conquistaram tudo que queriam.

A partir daí, refletiu sobre a necessidade de estar sempre procurando algo para se sentir feliz, entre coisas materiais e afetivas, e deixou o questionamento em aberto.

“Eu estava aqui refletindo sobre como a gente se sente incompleto às vezes. A gente pensa se a gente tivesse ‘x’ coisas, a nossa vida seria perfeita, e a gente se sentiria feliz e completo”, iniciou.

“Mas eu acho que isso é só na teoria, porque, na prática, quando a gente consegue uma coisa, a gente já começa a sentir falta de alguma outra coisa que a gente nem imaginava que podia sentir falta, sabe?”, questionou.

“E eu acho que a gente sempre vai se sentir meio incompleto assim, acho que é normal parecer que sempre falta alguma coisa, seja material, ou afetiva, coisas relevantes ou coisas banais”, opinou.

“A gente sente falta de alguma coisa. O que vocês acham disso? Vocês se sentem assim também?”, concluiu.