Cleo posa com super decote e chama atenção

Sempre linda e chamando atenção com suas caras, bocas e poses sensuais, Cleo quebrou as estruturas do Instagram ao postar uma foto nova e super produzida.

Com uma expressão séria, mas sensual, a atriz, que estava com um coque no cabelo e bem maquiada, usou uma blusa marrom aberta e ficou um super decote frontal, deixando parte dos seios bem visíveis.

Nos comentários, pessoas próximas e internautas mostraram suas reações chocadas com tamanha beleza da artista. “Pohã“, disparou Nanda Costa. “Olha quem fala, garota“, respondeu Cleo. “Mulher“, escreveu a irmã Antonia Morais. “Meu amor“, devolveu a atriz. “Uau“, impressionou-se Eliana. “Musa“, comentou a morena.

“Um olhar de pantera“, reagiu uma seguidora. “Que isso? Perfeição“, definiu um fã. “Que gata“, elogiou outro. “Maravilhosa demais“, derreteu-se uma admiradora.

Cleo, que sempre foi uma inspiração para muitas mulheres, em questão de corpo e comportamento, tem falado há algum tempo sobre autoaceitação. Após sofrer distúrbios alimentares, a cantora resolveu abrir o coração e contar as coisas que já passou.

Cabe lembrar que, recentemente, ela deixou a Globo. O contrato com a casa não renovado, mas a possibilidade de trabalhos por obra é cogitada pelas partes envolvidas.

Confira: