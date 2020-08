Clubes se unem à Globo contra transmissão do Brasileirão na Turner

Os times que assinaram com a Globo para o Campeonato Brasileiro entraram em contato e anunciaram o irrestrito apoio ao canal carioca em sua iminente guerra judicial contra a Turner. Com pouco mais de uma semana para o início do campeonato nacional, o grupo norte-americano e a emissora carioca iniciaram uma briga nos bastidores.

A discussão começou por causa do entendimento da Turner envolvendo a MP 984, que modificou a lei de direitos de transmissão do futebol no país. O time que mais se alinhou à Globo foi o Atlético-MG, que se colocou à disposição da parceira para qualquer atitude no futuro contra a programadora. As informações são do UOL Esporte.

Na segunda-feira (29), Galo e executivos da TV da família Marinho conversaram sobre o assunto. Os dirigentes querem impedir que os jogos contra o Internacional (5ª rodada) e Coritiba (8ª rodada) sejam exibidos pela concorrente.

Além do time mineiro, o São Paulo se mostrou contra a atitude da Turner principalmente por não ter sido consultado quando o grupo anunciou que transmitirá o jogo contra o Santos, válido pela 10ª rodada do Brasileirão.

Ainda de acordo com a reportagem, a Turner chamou Palmeiras, Santos, Ceará, Fortaleza, Internacional, Coritiba, Athletico e Bahia e avisou que pretende retomar os pagamentos pelos direitos dos oito clubes. A empresa deixou de pagá-los em maio e a retomada do bom relacionamento não foi totalmente concretizada.

Na época, a programadora não depositou cerca de R$ 105 milhões que estavam previstos para serem distribuídos entre os times. A alegação para a falta de pagamentos era a crise provocada pelo novo coronavírus.