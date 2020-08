CNN Brasil anuncia contratação de executivo para setor comercial

A CNN Brasil anunciou a contratação de Flávio Ferrari para exercer a função de Head de Estratégia e Inovação Comercial do canal. O executivo exercia a liderança do Copenhagen Institute for Futures Studies no Brasil (CIFS), e chegou a comandar os principais institutos de pesquisa de mídia no país – Kantar Ibope Media, Ipsos Connect e Gfk Media.

A chegada de Ferrari à equipe comandada por Marcus Chisco, vice-presidente comercial da CNN Brasil, é para oferecer soluções inovadoras aos seus clientes. A ideia é que o diretor possa agregar a sua experiência como especialista em inovação e transformação digital na emissora.

“Estamos cientes dos desafios que nossos clientes enfrentarão neste futuro próximo e queremos oferecer soluções de comunicação inovadoras, oportunas e relevantes para ajudá-los a enfrentar seus desafios. A larga experiência do Ferrari com pesquisa social e antecipação de cenários no contexto digital é uma contribuição definitiva para alcançarmos esse propósito“, afirmou Chisco.

Já Ferrari ressaltou: “A transformação da comunicação é tão ou mais importante do que a digital. A CNN Brasil oferece às marcas, além dos momentos de atenção de sua audiência diferenciada, um território de afinidades únicas para a conexão com potenciais consumidores“.

“Nosso trabalho é ajudar os anunciantes e suas agências a garantirem que a mensagem da marca chegue ao consumidor da forma mais eficiente possível, para que os objetivos de marketing sejam alcançados, agora e no futuro. A proposta é de construção colaborativa com nossos parceiros“, completou.