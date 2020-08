Cobra Kai 3ª temporada: vídeo anuncia estreia da série na Netflix

A Netflix divulgou, nesta segunda-feira (24), um vídeo que reúne cenas das duas primeiras temporadas da série Cobra Kai, além de alguns momentos inéditos da 3ª temporada da série.

A terceira temporada, que já estava sendo produzida, foi anunciada para estrear apenas em 2021. Isso se deve à pandemia do coronavírus, que impediu a conclusão da finalização dos episódios.

A produção é derivada do clássico filme Karate Kid, lançado originalmente nos anos 1980. Inicialmente, a série fazia parte do catálogo original do Youtube Premium, mas depois de um cancelamento inesperado, a Netflix comprou seus direitos.

As duas primeiras temporadas chegarão à gigante do streaming nesta sexta-feira, 28 de agosto.

Confira o vídeo divulgado:

Cobra Kai reúne novamente Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio). A série se passa 30 anos após os eventos do All Valley Karate Tournament de 1984.

O elenco ainda conta com Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Vanessa Rubio, Peyton List e Martin Kove.

Escrita e produzida por Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, a expectativa é de que um novo personagem seja inserido à trama durante a 3ª temporada. O vídeo divulgado sugere, inclusive, a volta de Chozen (interpretado por Yuji Okumoto) em Karate Kid 2. Será que é isso mesmo que vai acontecer?

Portanto, se você é um fã saudosista do filme dos anos 1980, não perca! As duas primeiras temporadas de Cobra Kai chegam à Netflix nesta sexta-feira!