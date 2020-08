Coca Cola abre novas VAGAS DE EMPREGO em vários cargos no Brasil

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de Coca-Cola no país, abriu novas vagas de emprego para diversas áreas no Brasil. São 61 vagas no total.

Com aproximadamente 20 mil colaboradores, a Coca-Cola FEMSA Brasil atende diariamente 72 milhões de consumidores dos estados de SP, MG, PR, SC, RS, MS e parte do RJ, produzindo e distribuindo o mais completo portfólio de bebidas.

“Respeito e ética são vem mais que conceitos, são valores e atitudes que adotamos no relacionamento diário com nossos colaboradores, consumidores, clientes, parceiros e todos que fazem parte do dia a dia da Coca-Cola FEMSA Brasil. Por esse motivo, sempre que consumir nossos produtos, tenha a certeza de que eles são fabricados por 20 mil pessoas apaixonadas pelo que fazem e que assumem o compromisso verdadeiro de entregar com excelência a melhor bebida à mesa da família brasileira”, diz o diretor da empresa.

Confira alguns cargos abaixo:

Vagas abertas na Coca Cola 2020

Operador de Produção – Temporário

Auxiliar Motorista Entregador

Promotor (a)

Técnico (a) de Enfermagem do Trabalho

Vendedor (a)

Operador (a) de Máquinas

Analista de Qualidade Sr

Conferente

Técnico Mecânico Pleno

Motorista – Programa Verão

Motorista – Categoria D

Estoquista

Técnico Mecânico Pleno

Assistente de Distribuição

Operador de Empilhadeira

Assistente Corporativo de Frota

Auxiliar de Remessa

Analista de Recursos Humanos – Jr

Especialista em Manufatura

Ajudante Operacional – PCD

Auxiliar de Manutenção

Ajudante Operacional

Técnico (a) em Manutenção Elétrica SR

Operador de Produção (a)

Motorista Entregador (a)

Analista de Execução; entre outros cargos.

Benefícios dos cargos

A empresa também oferece benefícios aos funcionários, como assistência médica, assistência odontológica, auxílio estacionamento, auxílio farmácia, cesta de natal, consignado, cooperativa de crédito, desconto em produtos, participação nos lucros ou resultados, programa de treinamentos, refeitório, seguro de vida, vale alimentação e vale-transporte, porém, variam para cada cargo.

Lotação das vagas

As vagas de emprego na Coca-Cola FEMSA Brasil são para São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Inscrições

Entre esses, demais cargos estão disponíveis. Portanto, se você tem interesse em saber mais sobre as vagas e se inscrever, não perca tempo. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento