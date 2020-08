‘Com 250 milhões a mais no bolso, é fácil jogar dinheiro por aí’

A rivalidade entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique ganhou um novo capítulo por conta de uma trocas de declarações publicamente.

Primeiramente, o ex-presidente do Bayern Uli Hoeneß fez críticas à política de contratações do rival em entrevista ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!