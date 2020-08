Com Botafogo e Bahia adiado, Alvinegro só estreia no Brasileiro semana que vem

O Botafogo não vai mais estrear neste fim de semana no Campeonato Brasileiro. O confronto contra o Bahia, que seria neste domingo, no Nilton Santos, não vai acontecer.

Com a classificação do Bahia para a final do Campeonato Carioca, o clube solicitou o adiantamento a CBF. A entidade já havia determinado que poderia adiar jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro em virtude dos estaduais.

Botafogo estreia contra o Red Bull Bragantino

Por conta disso, a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro será na quarta-feira da próxima semana, contra o Red Bull Bragantino. A partida, que estava marcada para Bragança Paulista, mudou de local. Agora, o confronto será na Arena Barueri, por causa da pandemia de coronavírus no estado de São Paulo.

Com isso, o técnico Paulo Autuori terá mais tempo para trabalhar com o elenco alvinegro visando o Campeonato Brasileiro. O comandante poderá dar mais entrosamento aos recém-chegados Kevin, Victor Luís e Rafael Forster. Os laterais já estão regularizados. Já o zagueiro ainda espera seu nome aparecer no BID da CBF.

Além deles, o atacante Salomon Kalou é esperado no Rio de Janeiro. O jogador espera a definição da parte burocrática para poder ser apresentado oficialmente.